Alpitour, operazione winter:

«Continuità contro le incognite»

Un inverno all’insegna della stabilità per traghettare Alpitour verso un 2023 come l’anno del definitivo assestamento. I vertici del Gruppo – presenti all’ultima edizione della fiera di Rimini – rispondono al contesto di incertezza (caro prezzi, crisi energetica e geopolitica) che rende difficile fare previsioni, puntano alla continuità dei valori che hanno segnato la ripresa post Covid: ampiezza di gamma, affidabilità e sicurezza.

Continuità che attraversa tutte le attività, dal marketing al commerciale, dal prodotto al nuovo contratto One per le agenzie appena presentato.

«I costi stanno aumentando su tutti i fattori produttivi e il tema dell’inflazione è di natura globale e tocca tutte le destinazioni – sottolinea Alessandro Seghi, direttore commerciale di Alpitour World – Grazie alla stabile posizione finanziaria del Gruppo, siamo riusciti ad assorbire parte degli incrementi, e continueremo a farlo: non trasferiamo quindi tutto il caro-prezzi su agente e cliente; grazie a un portafoglio di offerta ampio e distribuito su tutti i target e mantenendo così le vendite costanti su tutte le destinazioni. Gli altri due fattori che ci aiutano sono il pricing dinamico e Neos, la compagnia aerea di casa, che supporta l’operatività e l’abbattimento dei costi e ci permette ampia flessibilità». Proprio sulle destinazioni della winter si gioca, infatti, una partita fondamentale.

«La curva del booking vede un’accelerata per Natale e Capodanno – ricorda Seghi – Egitto, Maldive, Zanzibar, Repubblica Dominicana e Capo Verde sono le mete principali; ma non apriremo nuove destinazioni finché non ci sarà una piena stabilizzazione e regole post Covid chiare e uniformi. In Egitto, invece, abbiamo lanciato la Bravo Boat: il format dei villaggi italiani di qualità che sale a bordo delle crociere sul Nilo».

Per Tommaso Bertini, direttore marketing del Gruppo, l’obiettivo è proprio quello di «andare in continuità con quello che abbiamo fatto finora: far conoscere i nostri brand e prodotti, in seguito alla Trevolution, puntando sul tema della sicurezza e dell’affidabilità. Valori che appartengono sia al turismo organizzato, sia a una grande azienda che opera da più di 75 anni e che riesce anche a ribaltare le difficoltà offrendo al cliente l’opportunità di vacanze sicure e al giusto prezzo. Poi ogni attività va declinata rispetto ai nostri pillar e alla nostra stratificazione di brand. In sostanza, però, l’importanza del bene vacanza resta una priorità per gli italiani, nonostante l’attuale incertezza: il nostro compito comune, quindi, è quello di intercettare la domanda con l’offerta giusta al momento propizio».

Anche perché non è facile fare previsioni ad oggi, «la situazione economica è impattante a livello generale, ma non sappiamo ancora quanto influenzerà la domanda – evidenzia Massimo Mariani, responsabile della divisione Seamless & No Frills – Per il prossimo inverno, riguardo al brand generalista Eden, stiamo lavorando su tutte le mete che avevamo pre Covid. Flessibilità, ampiezza di gamma e controllo sui prodotti sono e restano i nostri tre grandi valori». Secondo Mariani, «la prossima estate arriveremo a oltre 1.400 prodotti contrattualizzati direttamente.

Per l’inverno l’Africa è ripartita molto forte: oltre Zanzibar e Madagascar; il Kenya va molto bene e ha i prodotti migliori per gli italiani. Mauritius si è rafforzata anche con la programmazione charter. Per le Maldive puntiamo molto sul modello guesthouse, che sta funzionando. A Cuba, infine, abbiamo lanciato due linee di soggiorno in casa particular, una essenziale, l’altra più ricercata». Riguardo la banca letti “evoluta” Edengo, infine, «è in fase di espansione e vende molto le città italiane ed europee con una flessibilità totale. In futuro prevediamo di offrire anche dei pacchetti con voli charter e di linea».