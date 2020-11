Alpitour, online i primi cataloghi interattivi del Gruppo

Ha preso avvio il processo di digitalizzazione dei cataloghi del Gruppo Alpitour che, grazie a un percorso graduale, porterà ad avere delle versioni online, che si affiancheranno a quelle cartacee, arricchite con contenuti interattivi, volti a migliorare la fruibilità da parte dei clienti e delle agenzie di viaggi.

Si tratta di un progetto innovativo che si inserisce fra gli investimenti tecnologici e digitali che stanno coinvolgendo diverse aree aziendali per imprimere al Gruppo un approccio sempre più consapevole verso il mercato. I primi cataloghi sono stati realizzati in questi giorni e riguardano alcune delle collezioni più apprezzate dai clienti: i SeaClub di Francorosso, gli AlpiClub e gli AlpiBlu di Alpitour.

La volontà è di allargare sempre di più la libreria virtuale per presentare mete e strutture attraverso contenuti multimediali come video, immagini e collegamenti ipertestuali. Sarà, infatti, possibile anche consultare facilmente le schede di ogni hotel, avere informazioni tecniche e mettersi in contatto immediato con il Gruppo per preventivare la vacanza, rendendo così più fluido il percorso d’acquisto che seguirà logiche di interesse, libere dal percorso di lettura tradizionale e sequenziale.

I cataloghi digitali saranno caricati sui server aziendali, in questo modo sarà anche possibile acquisire analytics per rileggere e interpretare le preferenze di agenzie di viaggi e clienti, al fine di migliorare l’impostazione dei cataloghi e privilegiare i contenuti più apprezzati e consultati.

Infine, la volontà dell’azienda è anche di essere sempre più sostenibile: sviluppando i nuovi formati digitali interattivi, sarà possibile ridurre l’utilizzo dei classici cataloghi cartacei, limitando così la quantità di carta stampata e le emissioni di CO2 per il conseguente trasporto in tutta Italia.