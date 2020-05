Alpitour e la campagna corporate all’insegna dell’organizzazione

Alpitour World lancia una campagna istituzionale sui principali quotidiani nazionali e sui siti e social del Gruppo dal 31 maggio al 14 giugno. Il concept dell’iniziativa si sofferma sul valore più importante emerso durante l’emergenza: l’organizzazione, qualità indispensabile per vacanze tutelate in ogni minimo dettaglio anche, e soprattutto, quest’anno.

Con l’estate in arrivo, l’Italia riprende a sognare e Alpitour investe appunto su un concetto semplice e diretto – a cura del copy Eggers 2.0 – e cioè sul fatto che “mai come quest’anno c’è bisogno di vacanze in Italia organizzate al meglio”.

Una consapevolezza con cui rileggere i soggetti della campagna, anagrammi di parole iconiche legate al mondo dei viaggi: vacanza, relax, spiaggia, divertimento e tavola. Termini facilmente riconoscibili e indissolubilmente legati al turismo che, però, si stagliano sulla pagina con le lettere alla rinfusa, come se fosse passata una folata di vento a scombinare le carte: un ritratto che rimanda alla situazione attuale che, in un soffio, ha minato stili di vita e certezze.

Organizzazione, professionalità e volontà di salvaguardare i valori della vacanza hanno guidato la task force interna all’azienda, istituita per la realizzazione del protocollo di Gruppo che racchiude l’insieme di procedure adottate dalle singole divisioni.

Alpitour infatti ha redatto un vademecum in conformità alle direttive del dpcm del 26 aprile e alle pubblicazioni con riferimento all’emergenza Covid-19 dell’Oms, del Mit, dell’Inail, di Iata, Enac ed Easa, di Federalberghi, Confindustria Alberghi e Assohotel.

Vista la moltitudine e la complessità degli attori coinvolti nella filiera turistica, l’intento è fornire linee guida con le misure necessarie a tutelare la salute dei clienti e del personale, auspicando che i fornitori terzi le rispettino.