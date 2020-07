Alpitour apre le vendite per “Incantesimo Lappone”

Alpitour apre le vendite di Incantesimo Lappone, il programma di viaggio che porta alla scoperta del profondo Nord. Anche quest’anno, in occasione del periodo dell’Immacolata, Rovaniemi, capitale della Lapponia e sede della residenza ufficiale di Babbo Natale, aprirà le porte ai clienti dell’operatore di Torino.

Quest’inverno sono state istituite tre diverse partenze da Milano Malpensa con voli diretti di Neos e trasferimenti inclusi: il 4 dicembre per quattro notti, l’8 dicembre per tre notti e l’11 dicembre per 3 notti.

I programmi si distinguono in Classic, Basic e Wild. Il primo, relativo alle partenze dell’8 e dell’11 dicembre, prevede esperienze come la visita alla fattoria delle renne, il villaggio di Babbo Natale, il parco Snowman World e il safari con gli husky. Per chi volesse estendere il tour, la partenza del 4 dicembre prevede un giorno in più e offre la possibilità di scegliere fra il programma Basic e Wild: il primo lascia piena libertà sulle escursioni, mentre il secondo inserisce fra le attività anche lo Zoo di Ranua, dove si possono ammirare oltre 50 specie di animali nordici come orsi polari, lupi, volpi e bisonti.

È possibile poi personalizzare gli itinerari con altre attività per immergersi ancora più a fondo nelle magiche atmosfere della Lapponia: dall’escursione in motoslitta nella natura incontaminata, all’Ice Fishing, la pesca tradizionale sul lago ghiacciato.