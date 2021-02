Alpitour apre i primi

corridoi turistici Covid tested













Dai voli alle vacanze Covid Tested. Il Gruppo Alpitour raccoglie l’esperienza della sperimentazione dell’aeroporto di Fiumicino sui collegamenti con gli Usa e rilancia il modello nel mondo del tour operating: una “prima” assoluta nel panorama italiano.

Da marzo, infatti, il Gruppo partirà con la prima fase dei corridoi sicuri di viaggio verso le Canarie: un progetto su cui Alpitour ha creduto fortemente negli ultimi mesi come risposta alla crisi derivata dalla pandemia in atto e come strumento di ripartenza per il settore del travel.

Le isole Canarie, quindi, diventano le prima destinazione internazionale Covid tested – a partire dal 27 marzo – grazie alla soluzione ideata dalla holding torinese con l’obiettivo di allargare presto il servizio anche al medio e lungo raggio il modello. Il protocollo prevede, infatti, due misure straordinarie comprese nella quota del pacchetto: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia economicamente sia operativamente, realizzato agli ospiti in resort prima del rientro.

Un modello che garantisce sicurezza per i viaggiatori e un alleggerimento delle pratiche burocratiche e sanitarie imposte dalle restrizioni di viaggio in Italia e in Spagna. I voli Neos “Covid Tested” inizieranno da sabato 27 marzo da Milano Malpensa – il sabato successivo anche da Verona – per Tenerife e Fuerteventura. Questo pacchetto vacanze è attivo, per ora, in alcune strutture selezionate Alpitour e Francorosso: il Jacaranda e l’H10 Costa Adeje Palace a Tenerife e l’Occidental Jandia Playa e il Barcelò Castillo Beach Resort a Fuerteventura.

L’ulteriore “rivoluzione” di Alpi per rispondere alla crisi, quindi, è l’inserimento dei test antigenici rapidi direttamente nella quota del pacchetto: un’offerta che si somma alle altre iniziative previste dal Gruppo “per sostenere le prenotazioni e la distribuzione attraverso una maggiore flessibilità, che si riflette sulla vasta possibilità di modificare e riscattare il voucher, oltre alle tutele ad hoc in caso di positività da Covid-19”, ricorda la nota del Gruppo guidato da Pier Ezhaya.

Il Gruppo Alpitour – capofila (anche dentro l’associazione Astoi, ndr) dei tour operator che già dallo scorso autunno chiedono con insistenza una ripartenza che si basi su test e corridoi turistici – inaugura così una nuova procedura per le vacanze internazionali, che non si fermerà solo alle Canarie. Alpi ha in cantiere di replicare, infatti, la proposta anche ad altre mete: dalle Maldive a Madagascar a Zanzibar, fino a Repubblica Dominicana, Mar Rosso e Messico.