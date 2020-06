Alpitour apre Grecia, Egitto e Baleari: tutte le date

Dopo aver comunicato la ripresa delle operazioni sull’Italia, a partire dal 26 giugno prossimo (comprese le strutture Voihotels), il Gruppo Alpitour dà il via anche alle programmazioni di Grecia, Baleari ed Egitto.

Per Grecia e Baleari la data da segnare per la ripartenza è l’11 luglio, mentre per l’Egitto bisognerà attendere il 18 luglio con relativa comunicazione dei dettagli che avverrà in questi giorni, e con le prenotazioni con partenza dal 26 giungo al 30 luglio per cui si potrà richiedere l’annullamento della pratica con relativa emissione di un voucher con l’esclusione, però, delle destinazioni (e relativi periodi) sopra citate.

Per tutte le restanti prenotazioni e partenze di clienti non riconducibili ai punti precedenti, spiega il Gruppo torinese nella email inviata alla distribuzione, faranno fede le normali condizioni previste da contratto.

Infine, per le agenzie di viaggi ci sarà – fino al 30 giugno – la proroga dell’extra commission prevista nell’ambito dell’iniziativa Ripartiamo e di Alpitour è con te, che permetterà di garantire ai clienti la restituzione dell’intero ammontare dell’estratto conto, incluse le eventuali polizze integrative Top Booking Full e Health, anche per il mese di giugno.

Riguardo le soluzioni assicurative, invece, Zero pensieri si arricchisce di nuove linee di prodotto con l’inserimento delle proposte Italia pubblicate sui cataloghi Montagna e Alpigreen di Alpitour.