Alpiblu in Sardegna: entra il Gh Santina di Garibaldi













Il Gruppo Garibaldi Hotels affida ad Alpitour la commercializzazione del Gh Santina Hotel & Spa in Sardegna, a Valledoria, sulla costa settentrionale dell’isola al centro del Golfo dell’Asinara.

La nuova costruzione, inaugurata nel 2021, entra così a far parte della linea Alpiblu che riunisce una selezione di strutture di qualità con servizi personalizzati, ristorazione curata e un’offerta esperienziale a contatto con la natura.

Il nuovo Alpiblu Gh Santina Hotel & Spa conta 78 camere e propone molte attività come yoga, pilates, active walking per camminate a ritmo sostenuto nella natura circostante, aerobica ma anche giochi e spettacoli per grandi e bambini.

Le vendite per l’estate 2022 della struttura sono già state avviate e in virtù dell’accordo il Gh Santina sarà presente nei cataloghi Alpitour e commercializzato con pacchetti viaggio da e per la Sardegna con voli e navi dai principali aeroporti e porti italiani.

«Puntiamo molto sul Santina Hotel & Spa perché è un prodotto di qualità in un territorio fuori dai classici circuiti turistici del nord della Sardegna, con grandi margini di sviluppo per il turismo naturalistico e balneare. Proprio per questo la collaborazione con un operatore importante e affidabile come Alpitour rappresenta un valore aggiunto per intercettare una clientela che ricerca relax, benessere e servizi di qualità. Siamo certi che questa partnership ci permetterà di ottenere risultati importanti per la prossima stagione estiva», dichiara Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels.