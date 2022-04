Almawave perfeziona l’acquisto di The Data Appeal













Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, specializzata in Intelligenza Artificiale e nei servizi Big Data, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company, attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics nel settore turismo, fintech e location intelligence.

L’operazione dà seguito a quanto comunicato a inizio anno, con una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di euro.

Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave, ha commentato: «Esprimo grande soddisfazione per la chiusura di questa prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa Italiana. Tutte le caratteristiche proprie di The Data Appeal Company, dei suoi business e delle sue potenzialità, si integrano con quelle del nostro Gruppo e ci proiettano in un percorso comune basato sui medesimi obiettivi strategici. Grande attenzione avrà, inoltre, la valorizzazione del capitale umano, con l’intento di poterci confermare sempre di più una realtà italiana, dal respiro internazionale, capace di attrarre talenti e professionalità».

Nel giorno dell’annuncio della trattativa, Mirko Lalli, fondatore e ad di The Data Appeal, aveva dichiarato: «L’acquisizione da parte di Almawave è un enorme riconoscimento del lavoro svolto, del valore creato e del percorso tracciato per gli anni a venire. Manteniamo salda la mission di democratizzare e semplificare i processi data-driven attraverso la tecnologia e l’intelligenza artificiale, e uniamo le forze con una delle società di riferimento in questo settore. La condivisione della stessa visione tecnologica e di mercato ci permetterà di accelerare ulteriormente il nostro cammino ed evolvere ancor più efficacemente le nostre soluzioni AI».