Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal

Nuovo colpo per Almawave. La società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo AlmavivA ha infatti sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della fiorentina The Data Appeal Company, guidata da Mirko Lalli e attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytic.

L’operazione ha una valorizzazione complessiva di 16,5 milioni di euro, e prevede l’acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% per una valorizzazione pari a 12,5 milioni di euro, a fronte di un aumento di capitale di Almawave che sarà riservato ai soci di The Data Appeal Company.

Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave, ha commentato: «Sono entusiasta di questo accordo che testimonia la capacità di attrazione di talenti e porta una ulteriore leva di accelerazione nel percorso di crescita e creazione di valore di Almawave. The Data Appeal Company ha un fit perfetto per il perseguimento e rafforzamento dei nostri obiettivi strategici: condividiamo infatti la medesima visione sull’AI, incentrata sull’idea di facilità d’uso, verticalità delle soluzioni e scalabilità delle stesse nel mondo».

Mirko Lalli, fondatore e ad di The Data Appeal, ha dichiarato: «L’acquisizione da parte di Almawave è un enorme riconoscimento del lavoro svolto, del valore creato e del percorso tracciato per gli anni a venire. Manteniamo salda la mission di democratizzare e semplificare i processi data-driven attraverso la tecnologia e l’intelligenza artificiale, e uniamo le forze con una delle società di riferimento in questo settore. La condivisione della stessa visione tecnologica e di mercato ci permetterà di accelerare ulteriormente il nostro cammino ed evolvere ancor più efficacemente le nostre soluzioni AI driven».