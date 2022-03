Alloggi gratis per i rifugiati ucraini: l’iniziativa di Oyo













Continua a muoversi la macchina della solidarietà nei confronti dei profughi ucraini. Oyo, azienda basata in India con migliaia di case vacanza in tutta Europa, annuncia ora che offrirà alloggi gratuiti ai rifugiati in fuga dall’Ucraina.

Con seicento case a disposizione, sarà la Polonia il primo paese a prepararsi all’accoglienza, offrendo riparo a chi scappa dalla guerra. Il progetto solidale nasce dall’impegno dei proprietari di casa che volontariamente hanno deciso di attivarsi in tal senso e che sosterranno, insieme all’azienda, i costi del soggiorno.

Oyo ha inoltre lanciato una raccolta fondi, aperta tutti, a supporto dei proprietari e delle organizzazioni no-profit che intervengono nel dare sostegno e ospitalità alle persone in difficoltà. Una pagina del sito è stata creata per raccogliere le donazioni oyorooms.com/urkaine.

Il prossimo obiettivo sarà quello di incoraggiare, non solo i proprietari di case in Polonia, ma anche quelli di altri Paesi europei ad aprire le porte delle loro abitazioni.

«In Oyo stiamo anche canalizzando tutte le risorse disponibili per aiutare a raccogliere fondi per le ong che sono in prima linea in questa crisi», spiega Ritesh Agarwal, fondatore e ceo del Gruppo .