Allianz Partners Italia, Emanuele Basile è il nuovo chief sales officer













Nuove nomine per Allianz Partners Italia: Emanuele Basile è stato designato chief sales officer e nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità delle vendite di tutti i prodotti delle differenti linee di business e della relazione con i business partner di Allianz Partners nel Paese, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento e raggiungere gli obiettivi di crescita delineati.

«Assumo questo nuovo incarico in un momento così importante per Allianz Partners e per il nostro Paese – ha commentato Basile – Mentre assistiamo a un allentamento dei vincoli legati alla pandemia, ci troviamo ad affrontare un nuovo periodo di incertezza, legato alla crescita dei prezzi e alla complessa situazione geopolitica. È però proprio in momenti come questi che Allianz Partners, con la sua storia, la sua visione, la sua capacità di innovare, gioca un ruolo importante nell’assicurare assistenza e serenità ai propri clienti e partner».

Emanuele Basile è in Allianz Partners dal 2013, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, da ultimo quello di regional manager Rsa Case Underwriting per l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e la Turchia. Laureato in ingegneria meccanica all’Università di Pisa, ha maturato una consolidata expertise manageriale nel mercato assicurativo, ricoprendo negli anni ruoli internazionali anche in altre importanti realtà del settore. Basile prende il posto di Renato Avagliano che, dopo aver guidato a lungo le vendite di Allianz Partners Italia, ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali.