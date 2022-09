Allianz Partners, il nuovo ceo è Tomas Kunzmann

Cambi di leadership nel board management di Allianz Partners. Tomas Kunzmann è stato nominato ceo, con effetto dal 1° luglio 2022. Prende il posto di Sirma Boshnakova, che è stata nominata board member di Allianz Se all’inizio dell’anno.

Kunzmann è nel Gruppo dal 2009, e ha ricoperto varie posizioni presso Allianz Private Krankenversicherung (Apkv), tra le quali head of health underwriting. Nel 2013 è entrato a far parte della German sales organization di Allianz in Germania (Abv) come sales manager, prima di assumere la responsabilità dei regional branch office di Ingolstadt e poi di Kempten. È passato ad Allianz Se nel 2017 come executive assistant del ceo Oliver Bäte, e poi ha ricoperto il ruolo ad interim di head of ceo office. Dal 2020 guida la linea di business Mobility & Assistance per Allianz Partners in qualità di ceo e board member.

Con effetto dal 1° settembre 2022, Laurent Floquet è stato nominato ceo of mobility & assistance e board member di Allianz Partners, succedendo nel ruolo a Tomas Kunzmann.

Floquet è entrato a far parte del Gruppo nel 2014 come head of business development di Allianz Technology. È passato in Allianz Partners nel 2016 dove è stato global chief sales officer per il business assistance, assumendo in seguito il ruolo di regional ceo per i mercati dell’Europa settentrionale, centrale e orientale. È stato nominato chief transformation officer e board member di Allianz Partners nel gennaio 2022, guidando le attività di trasformazione di Allianz Partners a livello globale. Floquet ha iniziato la sua carriera in Accenture, dove ha realizzato importanti programmi di trasformazione per le compagnie assicurative.