Allianz Global Assistance presenta la soluzione Globy per l’Italia

Allianz Partners lancia Globy per l’Italia, soluzione firmata dal marchio Allianz Global Assistance, dedicata ai clienti delle agenzie di viaggi e tour operator, pensata per tornare a viaggiare in serenità per scoprire ogni angolo del nostro Paese. Un prodotto che va incontro ai nuovi bisogni di assistenza e copertura assicurativa emersi anche a seguito della pandemia Covid-19.

L’83% di chi partirà quest’anno, secondo recenti dati Enit, sceglierà di rimanere in Italia, partendo soprattutto con la propria la famiglia (40,2%) o in coppia (46,2%), e c’è chi si concederà due momenti di ferie (41,4%). Diverse le ricerche che convergono nell’individuare l’automobile come mezzo di trasporto d’elezione delle vacanze 2020, con almeno sette italiani su 10 che sceglieranno le quattro ruote.

Globy per l’Italia propone insieme, in un’unica soluzione, le garanzie delle soluzioni MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation, sviluppate superando la logica della protezione del bene e focalizzando l’attenzione sulla persona e le sue esigenze. Offre assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al ritorno a casa.

Grazie all’assistenza stradale Allianz Global Assistance, è possibile per esempio identificare un mezzo alternativo lì dove necessario per raggiugere la destinazione finale, ma anche ottenere il rimborso dei costi per servizi non goduti in caso di ritardato arrivo a destinazione.

Grazie alla centrale operativa h24, il nuovo prodotto offre videoconsulto medico per chi viaggia e/o per i cari rimasti a casa, con invio di un medico o ambulanza in caso di necessità, assistenza telefonica 24/7, grazie a un team di specialisti, e il pagamento delle spese mediche in caso di imprevisti.

Una soluzione omnicomprensiva che verrà supportata dalla campagna di comunicazione “Viaggia Per l’Italia”, pensata a tutela dei propri spostamenti, della salute in viaggio, propria ma anche dei familiari a casa, e che in aggiunta, qualora situazioni impreviste impediscano di partire, consente anche di cancellare il viaggio.

È un prodotto pensato per le specifiche esigenze dell’estate 2020 e le garanzie sono valide non solo in caso di Covid-19 ma anche di qualsiasi altra pandemia. Nell’evenienza in cui l’assicurato, un compagno di viaggio o un familiare si ammali e/o venga messo in quarantena, sarà possibile cancellare il viaggio oppure, ove sia già in corso, ottenere il rimborso per i servizi non goduti e l’assistenza necessaria.

«Viviamo un periodo assolutamente eccezionale: la pandemia di Covid-19 ha imposto a tutti noi cambiamenti radicali nelle nostre abitudini, ci ha costretto a rivedere le priorità e ha pesantemente limitato le nostre possibilità di movimento – ha commentato Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners – Mentre ci confrontiamo con la sfida di tornare alla normalità, emerge il desiderio di riappropriarci di quegli spazi di libertà, come il viaggiare, fondamentali per il nostro benessere personale e per la rinascita sociale ed economica del Paese. Con Globy per l’Italia vogliamo accompagnare questa voglia di ripartire, essere al fianco dei nostri clienti, agenzie di viaggi e tour operator, e dare loro opportunità di offrire ai propri clienti un prodotto con una nuova consapevolezza dell’importanza di proteggere sé e i propri cari».