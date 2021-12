Allianz Corporate nomina Williams chief underwriting officer













Allianz Global Corporate & Specialty Se (Agcs) ha nominato Shanil Williams nuovo chief underwriting officer corporate.

Con questo ruolo, Williams entrerà a far parte del consiglio di amministrazione con effetto dal 1° gennaio 2022, previa approvazione degli organi competenti. Al momento il manager ricopre il ruolo di global head of financial lines, e succederà a Tony Buckle che lascia il Gruppo Allianz per motivi personali.

Da gennaio, dunque, Williams supervisionerà le attività di sottoscrizione nei segmenti property, liability, financial lines e alternative risk transfer, nonché il Cyber Center of Competence. Sarà inoltre responsabile di Allianz Risk Consulting e delle funzioni chiave di accumulation & catastrophe risk management and portfolio performance management.