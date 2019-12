Allerta rossa a Genova, aeroporto aperto ma rischio disagi

Vento forte, piogge diffuse, temporali e mareggiate. È allerta rossa in Liguria per la giornata di venerdì 20 dicembre dalle 8 alle 20 per grave pericolo di fenomeni ed effetti ingenti ed estesi, che diventerà allerta arancione tra le 20 e le 24.

La Protezione civile regionale ha emanato lo stato di allerta e nelle ore in questione è stata disposta in via precauzionale la chiusura dell’A6 nel tratto in cui c’è stato il crollo del viadotto, tra Savona e Altare.

L’aeroporto di Genova resterà aperto, ma – a causa delle avverse condizioni meteo – non si possono escludere eventuali disagi all’operatività dei voli (ritardi, dirottamenti e/o cancellazioni) che dipenderanno dalle condizioni meteo del momento.

Il personale dell’aeroporto è a disposizione per assistere i passeggeri e la raccomandazione ai passeggeri in partenza dallo scalo ligure è quella di muoversi verso l’aeroporto con il dovuto anticipo, di preferire i mezzo pubblici e di evitare di percorrere zone a rischio esondazione.