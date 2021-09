Alleanza per la sostenibilità del trasporto aereo: entra anche Qatar Airways













Tempestiva adesione di Qatar Airways alla Global Coalition for Sustainable Aviation dell’International Civil Aviation Organization (Icao), diventando così la prima compagnia aerea del Medio Oriente a prendere parte alla coalizione globale, per ribadire il suo impegno a collaborare con le parti interessate del settore – produttori, mondo accademico, governi e le organizzazioni non governative – verso la decarbonizzazione dell’aviazione e la promozione di un trasporto aereo sostenibile.

L’Icao Global Coalition promuove l’aviazione internazionale sostenibile, fungendo da forum attraverso il quale le parti interessate possono sviluppare nuove idee e accelerare soluzioni innovative che riducano le emissioni di gas serra alla fonte. Mira inoltre a fornire input nello sviluppo e nell’attuazione di un insieme di misure e nell’esplorazione di un obiettivo ambientale a lungo termine sul piano dell’aviazione internazionale.

L’amministratore delegato del Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha così spiegato i motivi dell’adesione: «È l’innovazione che guiderà il settore verso un futuro sostenibile. Credo fermamente che l’Icao Global Coalition for Sustainable Aviation consentirà ai partner leader del settore di perseguire una creazione collaborativa e guidare insieme l’innovazione. Qatar Airways non vede l’ora di diventare un collaboratore strategico nella coalizione. Ci aspettiamo di lavorare insieme ad altri membri nello sviluppo di idee e strategie per facilitare un’ulteriore accelerazione delle tecnologie verdi innovative, portandoci un passo avanti verso le emissioni a impatto zero».

La coalizione comprende un gruppo di parti interessate che lavorano su un’ampia gamma di argomenti relativi all’aviazione sostenibile, compresi i combustibili, le infrastrutture, le operazioni e la tecnologia, e cerca trendsetter quando identifica nuovi potenziali membri. Le sue aree di interesse includono la sensibilizzazione sui continui progressi compiuti verso la riduzione delle emissioni di Co2 nel settore dall’aviazione internazionale, fare leva su leadership esistenti, nonché il rafforzamento delle attuali partnership e innovazioni.