Alle Maldive il lusso per tutti targato Atmosphere

Una vacanza all’insegna del lusso adatta a ogni tipo di budget con l’all inclusive dal basic al free flow di champagne. È la proposta di Atmosphere Hotels & Resorts che consolida la partnership sulle Maldive con Carréblu. «Il nostro obiettivo è offrire una vacanza da sogno senza alcun tipo di pensiero, perché tutto è compreso nel prezzo pagato prima di partire», afferma Stephane Laguette, executive vice president sales & marketing di Atmosphere.

In tutti i resort della catena ampie scelte gastronomiche, camere dal design ricercato, Spa immerse nella natura, sale gym a sfioro sull’oceano, escursioni nei fondali incontaminati e personale attento alle esigenze di ogni ospite. Forte l’attenzione al mercato tricolore: tra i responsabili di settore dei resort, infatti, è stato selezionato anche personale italiano in grado di assecondare al meglio le esigenze della clientela nostrana.

Nel catalogo patinato di Carréblu l’Atmosphere Kanifushi, nell’atollo di Lhaviyani: un resort 5 stelle con 132 ville tra i 100 e i 192 mq con accesso diretto alla spiaggia, hi-tech e vasca da bagno Whirpool. Qui, nelle prossime settimane, è prevista l’inaugurazione delle ville over water sunrise da cui ammirare l’alba maldiviana. E poi ristoranti per tutti i gusti, il The Sunset per lo show cooking e il Just Veg per i vegetariani, oltre alla Spa immersa nel verde con vista sull’oceano.

Sull’isola di Maadhoo, nell’atollo di Malé Sud, raggiungibile da Malé in 45 minuti, c’è poi il resort Ozen by Atmosphere at Maadhoo: 5 stelle plus con 90 ville tra gli 85 e i 285 mq orientate sia all’alba che al tramonto. Per i più esigenti c’è la possibilità di soggiornare nella The Ozen Water Suite di 430 mq con tre camere da letto, palestra privata e grande veranda. Le suite della Spa hanno ampie vetrate proiettate sull’oceano e l’incredibile M6M Restaurant – a sei metri sott’acqua – consente di provare l’emozione di cenare in fondo al mare.

E ancora l’Oblu by Atmosphere at Helengeli, nell’Atollo di Malé Nord, è un resort 4 stelle, composto da 116 ville. La formula All Inclusive Plan include pasti e bevande, attività sportive non motorizzate, un’uscita di pesca al tramonto, un’escursione in barca. Il reef che circonda tutta l’isola lo rende meta privilegiata per snorkeling e diving. Tra i servizi, infine, due ristoranti – The Spice per la cucina internazionale e Just grill per grigliate di carne e pesce direttamente in spiaggia, il bar Helen’s a bordo piscina e la Elena Spa per trattamenti green.