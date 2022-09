Alle Canarie la prima Convention europea sul turismo isolano

L’AGENZIA DI VIAGGI MAGAZINE, SFOGLIA LA NUOVA EDIZIONE DIGITALE 🗞Un ministero del #Turismo? Sì, lo voglio. Lotta all’abusivismo? Senza se e senza ma. Aiuti mirati alle aziende del travel? Certo che sì, senza dimenticare i ristori assegnati e mai erogati. Se si considerano le 80 di #Federalberghi , e le altrettante che arrivano dalle restanti sigle di settore, sono centinaia le richieste delle imprese turistiche al governo che verrà.Le abbiamo suddivise per categorie: #agenziediviaggi , tour operator, alberghi, parchi permanenti, guide turistiche, impianti di risalita. Il risultato è un Manifesto del turismo a futura memoria. Un vero e proprio prontuario di azioni da valutare (e mettere in pratica) per sostenere un’industria che – come più volte ripetuto – vale il 13% del Pil italiano.