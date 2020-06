All’aeroporto di Napoli arrivano le prime cabine anti-Covid

Cabine di sanificazione anti coronavirus in aeroporto. Sono state installate a Napoli – Capodichino, primo scalo italiano a essersi dotato di questo servizio. Prodotte da Sanitationbooth, permettono di igienizzare la persona e i vestiti attraverso uno spray, in pochi secondi. Il prodotto utilizzato non è dannoso né per le persone né per i tessuti. Le prime due cabine sono state montate il 24 giugno e posizionate nell’area partenze.

Il viaggiatore passa attraverso il dispositivo, da cui viene spruzzato lo spray igienizzante, e dopo pochi secondi può proseguire il percorso.

L’aeroporto internazionale di Capodichino ha riaperto il 3 giugno, dopo lo stop. Alle cabine di sanificazione installate, si affiancano ovviamente le norme anti Covid in vigore, ovvero la misurazione della temperatura con termoscanner (con conseguente divieto di ingresso al terminal se supera i 37,5 gradi) e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.

Sanificazione prevista anche per i bagagli. Inoltre, saranno presenti robot che gireranno nello scalo per controllare il flusso di viaggiatori e individuare eventuali assembramenti.