Alla scoperta di Roma World tra bighe, gladiatori e rapaci

La ripresa passa anche dai parchi divertimento. E Cinecittà World ne è un esempio con l’inaugurazione – nella giornata di sabato 11 luglio – di Roma World, il nuovo parco a tema immerso in cinque ettari di campagna romana dove, tra vasti prati e boschetti di sughere, è stato riprodotto un vero e proprio accampamento dell’antica Roma.

A tagliare il nastro è stato l’amministratore delegato, Stefano Cigarini che, presentando il parco, ha specificato come «Roma World sia il primo nuovo progetto turistico in Italia, inaugurato dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria. Segno di una ripresa di una nazione che riparte proprio dalla sua storia».

Tante e dedicate a tutta la famiglia le attrazioni che Roma World propone: correre sulle bighe di Ben Hur e visitare il set del celebre kolossal, tirare con l’arco, assistere a spettacoli di gladiatori e rapaci, aggirarsi tra le bancarelle di un mercato antico e rifocillarsi nella Taberna assaporando carni, bevande e pietanze di 2.000 anni fa.

Per i più piccoli, l’emozione di avvicinare animali da cortile, divertirsi in un percorso avventura immerso nel bosco e poter dormire – come un vero legionario – nell’accampamento, all’interno di una tipica tenda dell’epoca.

Un’esperienza per tornare indietro nel tempo e nella storia, sempre però nel rispetto di quelle che sono le condizioni dettate dall’attuale emergenza Covid. Sono quindi garantiti ingressi contingentati, fino a un massimo di un ospite ogni 15 mq, riduzione di contatti non necessari (possibilità di pagamento contactless), pulizia e santificazione più volte al giorno di ristoranti e bagni.

Il parco è aperto tutti i giorni dalle ore 15 alle 10 del mattino successivo e può essere raggiunto attraverso una navetta dedicata (a pagamento) in partenza dalla Metro B Eur Palasport.