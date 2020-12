Alla scoperta del Queensland con il webinar per adv Australian Specialist

Si è quasi concluso il ciclo di webinar settimanali sull’Australia organizzati per gli agenti di viaggi Australian Specialist. In quello dedicato al Queensland sono stati illustrati due itinerari on the road, con dettagli operativi spiegati alle adv da Annette Kalthof, market development manager del Queensland.

Si tratta di due circuiti focalizzati sulla Great Barrier Reef Drive, nel nord del Queensland e un altro, l’Australia’s Nature Coast Drive, nel sud della regione. Due viaggi on the road molto semplici da effettuare per i viaggiatori individuali.

Il primo, della durata di 7 giorni lungo 730 chilometri, è incentrato sulla strada panoramica che include due aree Patrimonio Unesco, ovvero la Grande Barriera Corallina (con escursioni giornaliere prenotabili e lezioni gratuite di fitness) e la foresta pluviale tropicale. La partenza avviene da Cairns e prevede soste a Palm Cove, Port Douglas, Mossman Gorge (tours a piedi con guide aborigene, nuoto in piscine naturali e rafting) e proseguimento per Cape Tribulation (passeggiate a cavallo e avvistamenti di coccodrilli) per concludersi nell’outback di Undara (con visite alle grotte vulcaniche). Il periodo ottimale per effettuare questo circuito va da giugno a novembre.

Il secondo itinerario illustrato nel webinar, ha riguardato il sud del Queensland, con partenza da Brisbane, città cosmopolita con l’attrazione del nuovo quartiere, Howard Smith Wharves con i suoi bar galleggianti; si prosegue alla volta dell’Australia Zoo dove si può visitare il Koala Hospital per proseguire verso il Kondalilla National Park ed osservare le famose cascate di questo parco.

Altra sosta programmata in questo tour è Noosa, definita la St.Tropez australiana per le sue animate spiagge, con possibilità di fare shopping, lezioni di surf e visitare l’omonimo national park. Successivamente è possibile fare una sosta alla Rainbow Beach per poi raggiungere con un traghetto la K’Gari Fraser Island, una suggestiva isola aborigena. Ultime tappe di questo itinerario sono previste a Harvey Bay con avvistamento delle balene a bordo di battelli e possibilità di fare giri in moto d’acqua a Pelican Bank e sorvolo panoramico di Lady Eliott Island, con soste per fare snorkellinmg e avvistamenti di tartarughe.

Una full immersion nell’autentica natura australiana ben combinata con brevi soggiorni in località-simbolo di questa terra, che ha destato vivo interesse tra gli adv italiani che vi hanno partecipato. Di particolare utilità la sessione delle domande pratiche poste dagli adv e che hanno riguardato principalmente le modalità di utilizzo delle auto e l’assistenza delle guide.