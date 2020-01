Alla Bmt di Napoli arriva l’inedito Expo Camper, Campeggi & Caravan

La Bmt di Napoli quest’anno aprirà nuovi spazi che accoglieranno l’Expo Camper, Campeggi & Caravan: un padiglione dedicato al turismo all’aria aperta che amplierà la proposta fieristica della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 20 al 22 marzo 2020 alla Mostra d’Oltremare.

La scelta di questo ampliamento nasce dalla volontà di dare anche al centro-sud Italia l’opportunità di visitare una fiera dedicata al turismo itinerante nelle sue varie forme, dal caravaning al camper style, alle attrezzature per il campeggio e per il turismo outdoor e alla ricettività territoriale.

Un appuntamento che si innesta in una fase di importante crescita del settore a livello nazionale (+20% del 2018 sul 2017) e soprattutto al centro-sud (+57%). Tra l’altro in Europa e in Italia cresce la voglia di vacanze all’aria aperta con il forte avanzare della dimensione green che si sta sempre più orientando verso consumi turistici ecosostenibili, che la tecnologia dei nuovi mezzi dell’abitar viaggiando rende possibile coniugando comfort e rispetto ambientale.

“È un’occasione – si legge nella nota di Progecta, la società organizzatrice di Bmt – per rilanciare in Campania e al sud una grande campagna per la realizzazione di una rete di strutture e servizi per il turismo itinerante che offra nuove opportunità ai viaggiatori europei e italiani di conoscere e frequentare un territorio straordinario per clima, natura, cultura, enogastronomia. Il turismo all’aria aperta è infatti una forza trainante nell’economia italiana che coinvolge una filiera ampia e integrata; dalla produzione degli autocaravan, caravan, all’impiantistica per campeggi e aree di sosta e camper service, all’accessoristica, alla promozione e marketing territoriale”.

In Italia i camper immatricolati sono 230mila, i caravan 64mila (+70% in 10 anni), il loro fatturato è di 1 miliardo di euro, mentre il giro di affari complessivo è di oltre 2,5 miliardi di euro annui. I visitatori italiani e stranieri che praticano il turismo all’aria aperta nel nostro Paese sono più di 8 milioni.