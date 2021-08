All you Want is Greece, al via la campagna promozionale con Ryanair













Ryanair ha annunciato una partnership con l’Ente nazionale ellenico per il turismo per stimolare la ripresa delle attività turistiche della Grecia. La compagnia aerea low cost e Gnto (Greek National Tourism Organization) collaboreranno in una campagna di comunicazione congiunta, volta a rafforzare il posizionamento della destinazione mediterranea in Uk, Germania e Italia.

La campagna firmata Ryanair e Gnto prende il nome di All you want is Greece, e promuoverà le isole greche attraverso i canali del vettore irlandese e piattaforme digitali esterne.

Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: «Siamo lieti di collaborare con l’Ente nazionale ellenico per il turismo e lavorare insieme per la ripresa dell’industria turistica in Grecia. Abbiamo aumentato sensibilmente la connettività da e per le isole greche con nuove rotte e frequenze aggiuntive da tutta Europa. Questa partnership promuoverà le meraviglie di questa bellissima destinazione e metterà in evidenza ciascuna delle rotte di Ryanair per le isole, che si sono rivelate le preferite dai nostri clienti».

«Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione internazionale con Ryanair – ha commentato Emy Anagnostopoulou, direttore di Gnto per il Regno Unito e l’Irlanda – Siamo sicuri che i clienti Ryanair apprezzeranno le acque cristalline e le spiagge sabbiose, nonché l’appetitosa offerta gastronomica della Grecia».