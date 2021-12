All Nippon Airways rinnova il suo Boeing 787-9













Operazione di restyling per All Nippon Airways (Ana), che ha annunciato di aver rinnovato il Boeing 787-9 che proprio a novembre scorso ha celebrato il suo decimo anniversario di attività, con sedili più confortevoli e monitor personali per ogni posto.

«Il Boeing 787 ha servito egregiamente Ana ormai per un decennio, e siamo entusiasti di aggiungere più comfort e funzionalità alla nostra flotta – ha dichiarato Junko Yazawa, senior vice president, customer experience management & planning Asia & Oceania di Ana – Nuove caratteristiche del Boeing 787-9 perfezionano un aereo già ottimo e miglioreranno l’esperienza dei passeggeri sui voli nazionali. Abbiamo sempre messo i passeggeri al primo posto e continueremo a prendere tutte le misure necessarie per migliorare il comfort e la convenienza per tutti coloro che scelgono di volare con noi».

Attualmente il Boeing 787-9 di Ana è operativo sulle rotte domestiche e le nuove poltrone a bordo sono state prodotte da Safran Seats. Il numero di posti a sedere crescerà da 18 a 28, dotando il 787-9 della più grande capacità di posti a sedere in Premium Class fra gli aerei nazionali.