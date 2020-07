All Nippon Airways, più voli sull’Europa ad agosto

All Nippon Airways (Ana) continua a monitorare attentamente la diffusione del Covid-19 per rispondere alle variazioni della domanda di voli aerei, e modifica di conseguenza il suo operativo in tutto il mondo. Complessivamente, circa il 90% dei voli (rispetto ai piani iniziali) sarà sospeso fino alla fine di agosto.

Per quel che riguarda l’Europa, Ana riprenderà a operare il volo da Parigi Charles De Gaulle per Tokyo Haneda due volte alla settimana e il collegamento da Francoforte per Tokyo Haneda diventerà giornaliero. Invariate, invece, le frequenze del servizio da Londra.

Rimangono temporaneamente sospesi i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles, Parigi e Vladivostok per Tokyo.