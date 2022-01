All Nippon Airways amplia il programma Sustainable Aviation Fuel













Missione green per All Nippon Airways (Ana), la più grande compagnia aerea giapponese per flotta e passeggeri, che ha deciso di potenziare il suo impegno verso l’adozione del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), e di ampliare il suo programma “SAF Flight Initiative” ai viaggi d’affari dei partner corporate. Il programma era stato lanciato dalla compagnia nell’ottobre 2021 per diminuire l’impronta di carbonio ed aderire alle linee guida stabilite dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Ora, l’aerolinea punta ad estendere l’utilizzo del SAF e a ridurre le emissioni legate ai viaggi d’affari, coinvolgendo tutte le aziende e i clienti in un numero crescente di settori. Nel dettaglio le aziende partecipanti che si iscrivono alla “SAF Flight Initiative” riceveranno una certificazione che attesta la riduzione delle emissioni di carbonio.

«Fin dal lancio, lo scorso ottobre, del programma SAF Flight Initiative per il settore cargo – ha spiegato Shinichi Inoue, vicepresidente esecutivo che supervisiona le vendite e il marketing – abbiamo ricevuto una risposta più positiva di quanto ci aspettassimo, sia in Giappone che all’estero. Con l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico, ritengo che la consapevolezza ambientale nel mondo corporate continuerà a crescere anche quest’anno. Dunque, lavoriamo insieme per creare una società sostenibile e lasciare cieli puliti alla prossima generazione. Speriamo davvero nella partecipazione di tutti».

Tra l’altro, a partire da aprile 2022 la Borsa di Tokyo sarà riorganizzata e richiederà alle aziende quotate nel Prime Market di alto livello di segnalare gli sforzi legati ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance) sulla base del Codice di Corporate Governance del Giappone, recentemente rivisto. Ana accoglie con favore queste nuove iniziative e continuerà a introdurre prodotti e servizi volti a ridurre le emissioni di CO2.

E nell’ambito dell’iniziativa ANA Future Promise, il vettore ha adottato una serie di misure ambiziose per ridurre al minimo il suo impatto ambientale, compresi i programmi per ridurre i rifiuti di plastica e l’emissione di obbligazioni basate sulla sostenibilità. Nona caso, grazie al suo impegno per la sostenibilità, la compagnia giapponese è stata inclusa nel Dow Jones Sustainability World Index per cinque anni consecutivi.