All in Italia Hotels & Resorts sigla una partnership con Wyndham













L’aria di ripresa del settore turistico fa nascere nuove partnership e investimenti: All in Italia Hotels & Resorts, hotel management company in rapida ascesa, annuncia oggi un nuovo accordo non esclusivo con Wyndham Hotels & Resorts, per lo sviluppo di 20 nuovi hotel in Italia nei prossimi 10 anni.

La nuova partnership accelererà ulteriormente l’espansione di una serie di marchi a nome Wyndham, tra i quali Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden e Ramada by Wyndham, in destinazioni italiane molto ambite.

«In un’area così ricca di piccoli proprietari e marchi diversi, All in Italia rappresenta un’alternativa per coloro che desiderano affidare la gestione dei propri immobili a un’azienda con valide competenze nel miglioramento della redditività delle strutture alberghiere – ha detto Alberto Reggidori, amministratore delegato di All in Italia – lavorare con Wyndham contribuirà anche a posizionare All in Italia come la soluzione perfetta per quei proprietari indipendenti che desiderano affiliarsi a un marchio riconosciuto a livello mondiale, per emergere più forti dalle sfide della pandemia. Crediamo in un nuovo ‘Rinascimento’ dell’ospitalità italiana, con una nuova visione dei valori che i viaggiatori considerano importanti e questi devono trovare riscontro nei valori proposti dalle strutture. Non più fredde analisi numeriche di dati asettici ma uno sguardo approfondito alle ragioni del viaggio, oltre ad un atteggiamento rispettoso delle esigenze del turista/viaggiatore. La qualità non è solo lusso ma anche cura e attenzione ai dettagli in ogni nostra tipologia di hotel».

Christian Michel, vice presidente per lo sviluppo in Europa di Wyndham Hotels & Resorts, ha aggiunto: «La conoscenza del mercato che mostra All In Italia completa alla perfezione i nostri obiettivi di sviluppo per diversi marchi in questa regione, e siamo entusiasti di poter offrire ancora più soluzioni in questo incredibile paese».

Prima struttura frutto della partnership, sarà l’hotel Wyndham Garden Florence Novoli, una struttura di nuova costruzione di 94 camere a Firenze, di proprietà del Gruppo Bulgarella, che aprirà nel 2022.

«Siamo estremamente felici di essere stati scelti come primo Wyndhan Garden – dichiara Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella – con un prestigioso marchio internazionale ed una società italiana in ascesa e che vuole espandersi, siamo certi che questo rapporto porterà presto nuove partnership»