Alitalia volerà su Tokyo Haneda dal prossimo marzo

Sarà Haneda, al posto di Narita, l’aeroporto di Tokyo dal quale Alitalia opererà con il suo collegamento giornaliero sulla capitale del Giappone da Roma Fiumicino a partire dal prossimo 29 marzo 2020.

L’autorità dell’aviazione civile italiana ha affidato al vettore tricolore i diritti di traffico per volare sullo scalo più vicino alla capitale giapponese. Haneda, infatti, si trova a circa 20 chilometri a sud della metropoli nipponica, al contrario di Narita, situato a circa 70 chilometri a est di Tokyo.

Haneda è inoltre il principale hub per i voli nazionali di All Nippon Airways, la compagnia aerea con cui Alitalia ha avviato dal 2018 un accordo di codeshare sui collegamenti fra l’Italia e il Giappone e su alcune rotte domestiche giapponesi.

I biglietti per il collegamento Roma-Tokyo Haneda saranno messi in vendita nelle prossime settimane, non appena Alitalia avrà ottenuto la conferma definitiva degli orari dei voli.