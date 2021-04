Alitalia, via libera del governo Draghi agli stipendi di aprile













La riunione del Consiglio dei ministri del 21 aprile ha dato il via libera allo stanziamento economico per pagare gli stipendi di aprile dei dipendenti Alitalia. Il cdm, quindi, non ha atteso il via libero preventivo dell’Unione europea e secondo una stima del Corriere della Sera dovrebbero essere sbloccati circa 52,8 milioni di euro utili a coprire anche gli stipendi di maggio.

L’intervento del governo arriva al termine di una giornata di protesta dei lavoratori di Alitalia che hanno manifestato nel centro di Roma. Intanto da Bruxelles, la Commissione europea ha fatto sapere che ha ricevuto una richiesta, non ancora formale, da parte di Alitalia per una nuova tranche di ristori per i danni subiti a causa del Covid a gennaio, mentre “non risultano richieste per febbraio”.

A Bruxelles sono quindi in attesa di informazioni chieste al governo Draghi per poter valutare la domanda sugli indennizzi, con le fonti europee che – secondo quanto riporta l’Ansa – ricordano come “i ristori riguardino solo i danni subiti per il Covid e dunque le rotte limitate dalle misure restrittive”.