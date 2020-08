Alitalia, tutti i nodi di un salvataggio ancora in alto mare

Servirà ancora del tempo per vedere la nascita della nuova Alitalia. Anche se il percorso per la nascita della newco è fissato nel decreto agosto, e forse già la prossima settimana potrebbe tenersi un tavolo tra i quattro ministeri coinvolti (Mit, Tesoro, Sviluppo economico e Lavoro) sull’intera questione, sono ancora molti i nodi presenti sul tavolo, a cominciare dalla separazione tra gestione dei voli, servizi di assistenza e manutenzione

La roadmap da seguire – sottolinea Il Sole 24 Ore – prevede comunque una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, che serviranno alla costituzione di una nuova società chiamata a redigere il piano industriale nel quale dovranno essere indicati i numeri definitivi della compagnia, a cominciare da flotta, rotte e occupazione. L’ipotesi attorno a cui si ragiona, per assicurare la discontinuità chiesta da Bruxelles, è infatti quella di una “struttura societaria articolata per linee di business con la parte core, quella del volo, sotto il nuovo Gruppo, mentre le attività di handling e di manutenzione potrebbero finire dentro società ad hoc anche per consentire possibili future partnership con altre compagnie”.

Una volta decisa all’architettura della newco, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio (la cui nomina dovrebbe essere ratificata contestualmente all’avvio della nuova società) dovranno redigere entro 30 giorni, come prevede il decreto agosto, il piano industriale di sviluppo e di ampliamento dell’offerta in cui, come stabilisce lo stesso provvedimento emanato dal governo, dovranno essere incluse anche le strategie strutturali di prodotto.

Il progetto, che comunque dovrà passare al vaglio della Commissione europea, dovrà contenere anche i numeri della compagnia che dovrebbe avere circa 75 aerei concentrati, almeno per il momento, sul corto e medio raggio. Nel documento poi, potranno essere enunciate anche le linee di possibili future alleanze per sostenere il rilancio dell’ex compagnia di bandiera.