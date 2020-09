Alitalia, tornano i voli diretti Trieste-Roma

Alitalia ha ripristinato i collegamenti diretti da Trieste a Roma. I servizi tra l’aeroporto di Ronchi dei Legionari e Fiumicino saranno due al giorno nel mese di settembre, per diventare quattro al giorno (due sulla Capitale e due sullo scalo friulano) da ottobre.

I voli da Trieste partono, quotidianamente, alle 6.55 e, da ottobre, anche alle 15.25. Da Roma Fiumicino la partenza per il Friuli è tutti i giorni alle ore 21.50 e, dal mese prossimo, anche alle 13.30.

In ottemperanza alle attuali disposizioni di legge, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati giornalmente con prodotti ad alto potere igienizzante e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni tre minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.

Tutti i passeggeri sono poi tenuti a compilare prima dell’imbarco un’autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid-19. Inoltre, i viaggiatori devono munirsi di mascherine chirurgiche protettive da indossare obbligatoriamente sin dal loro arrivo in aeroporto e durante il volo.