Alitalia sospende la rotta Roma-New York

Alitalia cancella i voli Roma-New York fino al 31 maggio a causa del sostanziale azzeramento della domanda per questa tratta a causa del coronavirus e i blocchi agli spostamenti tra Europa e Stati Uniti.

La compagnia tricolore — in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017 — di fatto rinuncia all’unica rotta intercontinentale rimasta dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria globale che ha portato il trasporto aereo ai minimi storici e si tratta anche di uno dei collegamenti più remunerativi di Alitalia.

Dura la reazione dei sindacati: in una nota diffusa da Fit-Cisl: “La cancellazione della rotta è un grave errore. Ci sorprende che la decisione di sospendere i voli per New York sia stata assunta da Alitalia dopo l’audizione alla commissione trasporti della Camera dei deputati. Cancellare questa tratta significa dirottare i passeggeri Alitalia su altre compagnie come Air France, che recentemente ha sospeso le vendite essendo andata in overbooking, proprio sulla rotta per l’aeroporto Jfk. Se si considera che le altre compagnie hanno mantenuto la relazione, non solo si conferma l’inopportunità e la gravità della scelta ma si reitera una scelta manageriale, il disimpegno dal lungo raggio, individuata da più fonti autorevoli come la causa dei passati e attuali mali di Alitalia”.

Conclude l’organizzazione sindacale: “Ci auguriamo che ci sia un ripensamento, perché in un momento delicato come questo qualche altro operatore potrebbe occupare il vuoto lasciato dalla nostra compagnia per acquisire una fetta pregiata di mercato da sfruttare”.

“A dar retta a fonti informali — si legge infine nella nota della federazione — sembrerebbe che la scelta sia stata motivata da convenienza economica e dalla volontà degli equipaggi di non rimanere in sosta per più di 24 ore”.

La posizione del management del vettore è molto chiara: la temporanea sospensione della rotta è dovuta alla necessità di contenere ulteriormente i costi operativi in un momento in cui i ricavi si aggirano — come ha spiegato nell’ultima audizione parlamentare del commissario, Giuseppe Leogrande — attorno ai 5 milioni di euro nell’ultimo mese sui 160 milioni dell’aprile dell’anno scorso. Le stesse fonti ricordano che quella di oggi è un’Alitalia ancora in amministrazione straordinaria e che pertanto deve perseguire l’obiettivo dell’efficientamento.