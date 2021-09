Alitalia, smentita (a metà) la svendita del ramo aviation













Immediata, ma parziale, smentita di Alitalia circa la notizia della vendita del ramo aviation a Ita a solo 1 euro. Questa viene definita dalla società in amministrazione straordinaria, attraverso un comunicato, una “semplificazione giornalistica fuorviante e foriera di interpretazioni non corrette”. Con una nota di poche righe, i commissari affermano di essere “costretti a smentire le ricostruzioni pubblicate da alcuni quotidiani”. E spiegano: “L’operazione, che attende ancora il via libera formale della Commissione Europea, è molto complessa e il valore di cessione deve tener conto dei valori attivi e passivi, che verranno valutati da un perito terzo indipendente, nominato ai sensi di legge”.

Nei giorni scorsi, fonti vicine al Mise, prontamente riportate dai media, avevano ridimensionato il valore delle transazioni per il brand Alitalia, e in particolare per il ramo aviation, per il quale sarebbe stata sborsata una cifra simbolica per ottemperare alle condizioni dell’Unione europea. Un prezzo ben al di sotto del reale valore di mercato.

Ma non è solo la vendita degli asset a tenere banco: i sindacati che, dopo l’ultimo incontro con Ita si sono presi 48 ore di tempo per valutare le proposte di contratto e di gestione dei lavoratori, hanno confermato lo sciopero nazionale del 24 settembre di tutti gli addetti del trasporto aereo, eccetto Enav, per sollecitare risposte concrete dal governo. Sul piatto la tenuta industriale dell’intero comparto, la rivisitazione del Piano nazionale degli aeroporti e una soluzione efficace della vertenza Alitalia-Ita che coinvolge 10.800 lavoratori per i quali i sindacati chiedono un serio programma di ammortizzatori sociali per tutta la durata del piano industriale della newco.