Alitalia, settimana decisiva per il futuro della newco

Ad annunciare che si tratta di ore decisive per il futuro dell’ex vettore di bandiera, è stata la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, interpellata al margine del Forum Ambrosetti. «Spero davvero di avere novità verso la metà della settimana», ha detto la ministra.

Tuttavia, quello del vettore tricolore non è «un dossier semplice», ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, sottolineando come la newco non avrà debiti (a partire dagli 1,3 miliardi di prestito oggetto di una doppia indagine della Commissione europea) e partirà con un capitale di 20 milioni di euro, anche se in realtà potrà contare su un patrimonio di 3 miliardi.

Da parte sua, sempre al Forum Ambrosetti, un altro ministro, Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) ha spiegato come «lo Stato non potrà stare in Alitalia per 20 anni: entra per affrontare una crisi aziendale e ne accompagna l’uscita.