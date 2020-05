Alitalia riprende i voli per New York, Madrid e Barcellona

Riparte il network internazionale di Alitalia. Dal prossimo 2 giugno, infatti, la compagnia ripristina il collegamento fra Roma e New York e i voli con la Spagna (Roma-Madrid e Roma-Barcellona). Sul corto raggio, infine, tornano anche i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia. La compagnia aerea effettuerà complessivamente il 36% di voli in più rispetto al mese di maggio, operando 30 rotte da 25 aeroporti, dei quali 15 in Italia e 10 all’estero.

In particolare, da Milano Malpensa Alitalia effettuerà, oltre agli otto servizi giornalieri con Roma Fiumicino, due voli quotidiani andata e ritorno con Bari, Catania e Palermo e quattro collegamenti al giorno in continuità territoriale con Cagliari, Alghero e Olbia.

Da Roma, dopo aver già aumentato i collegamenti con Cagliari (da quattro a sei al giorno), Alitalia incrementerà dal 21 maggio, anche i voli con Catania e Palermo (da sei a otto al giorno) e, nel mese di giugno, collegherà l’hub di Fiumicino con Alghero, Bologna, Bari, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Torino, Venezia.

Sempre da giungo si amplia il network internazionale con il graduale ripristino dei voli da Barcellona, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Monaco, Parigi e Zurigo, oltre a New York.

Per il terzo trimestre del 2020, Alitalia prevede una progressione dell’attività attorno al 40% di quanto era stato pianificato prima dell’inizio della pandemia da Covid-19.

Nei mesi di giugno e luglio Alitalia proseguirà anche le operazioni cargo con la Cina che finora hanno consentito di importare in Italia oltre 70 milioni di mascherine protettive e altro materiale sanitario (respiratori, guanti, occhiali e camici).

In collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, infine, continua anche il programma di voli speciali per il rimpatrio di connazionali bloccati all’estero anche da aeroporti non serviti abitualmente da Alitalia. La compagnia sta predisponendo per i prossimi giorni nuovi collegamenti con l’Argentina.

Tutti i voli passeggeri Alitalia vengono operati utilizzando meno della metà dei posti disponibili a bordo, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo.