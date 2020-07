Alitalia riprende altre 12 rotte in Italia e nel mondo

Alitalia riparte da 12: è il numero di nuove destinazioni che la compagnia aerea ha ricominciato a operare da Roma, di cui 7 internazionali e 5 domestiche. Sono ricominciati infatti i servizi da Fiumicino con Atene (2 voli al giorno), Amsterdam, Tunisi (10 voli alla settimana con ognuno dei due scali), Nizza, Tirana (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Brindisi, Firenze, Reggio Calabria (2 voli al giorno per ognuno dei tre scali). Domani, 2 luglio, Alitalia riprenderà il collegamento con Malta (6 voli alla settimana) e il 4 luglio la compagnia tornerà a volare da Fiumicino per Lampedusa e Pantelleria (4 voli alla settimana con ognuno dei due aeroporti, servizi stagionali estivi). Il 16 luglio sarà ripristinato il collegamento intercontinentale con Boston (6 voli alla settimana), mentre i servizi con Tel Aviv sono stati riprogrammati per l’inizio di agosto a seguito delle nuove restrizioni emesse dal governo israeliano che vietano l’ingresso nel Paese ai non residenti fino alla fine di luglio.

Sempre dal 1° luglio, Alitalia incrementa il numero di frequenze su altre 9 rotte già servite da Fiumicino, quelle con Barcellona e Madrid (da 6 a 14 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Parigi (da 20 a 28 voli alla settimana), Londra (da 4 a 6 voli al giorno), Milano (da 8 a 10 voli al giorno), Bologna, Lamezia Terme, Torino e Venezia (da 2 a 4 voli al giorno per ognuno dei quattro aeroporti). La compagnia aveva già aumentato nelle scorse settimane le frequenze dei voli da Roma per Catania e Palermo e i servizi in continuità territoriale sulla Sardegna.

Complessivamente, a luglio, Alitalia collegherà l’hub di Roma Fiumicino con oltre 840 voli settimanali a 35 destinazioni domestiche e internazionali (Alghero, Bologna, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Venezia e, all’estero, con Amsterdam, Atene, Barcellona, Boston, Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Malta, Monaco, New York, Nizza, Parigi, Tirana, Tunisi e Zurigo).