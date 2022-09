Alitalia, la manutenzione passa ad Atitech: c’è l’intesa

Il ramo manutenzione della vecchia compagnia di bandiera Alitalia – in amministrazione straordinaria – passerà ad Atitech dopo mesi di trattative e colloqui con i sindacati. Le sigle dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl- Trasporto Aereo, infatti, hanno annunciato l’accordo.

“Siamo soddisfatti per questo difficile passaggio raggiunto con tutte le tutele e garanzie occupazionali e salariali per le lavoratrici e i lavoratori. Questo accordo costituisce l’inizio del rilancio del settore della manutenzione aeronautica in Italia con l’espansione della manutenzione pesante, della componentistica e della manutenzione dei motori, tutte lavorazioni nelle quali i tecnici di Atitech e Alitalia sono riconosciuti come eccellenza a livello internazionale”, sottolinea la nota dei sindacati.

“Terminata la fase di avvio della nuova realtà – concludono le quattro sigle sindacali – il nostro lavoro proseguirà per assicurare le necessarie armonizzazioni contrattuali, dare maggiore rilevanza all’attività della manutenzione nel Ccnl del trasporto aereo e garantire non solo la tutela dell’occupazione ma anche una crescita consistente di personale con opportunità di formazione per i giovani”.

Lo scorso 14 marzo la compagnia nata sulle ceneri di AZ, Ita Airways ha sottoscritto con la società di handling Swissport International un contratto preliminare di servizi per l’handling; e uno con la società di maintenance Atitech per il ramo manutenzione.