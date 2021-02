Alitalia introduce la polizza anti Covid-19













Alitalia amplia le garanzie del pacchetto assicurativo “Alitalia Programma Viaggi”, estendendo la copertura anche ai casi di contagio da Covid-19 grazie all’accordo con la compagnia assicurativa Chubb.

D’ora in avanti, quindi, la compagnia aerea include la copertura delle spese per annullamento o modifica del viaggio in caso di contagio da Covid-19, oltre al servizio di assistenza in viaggio 24 ore su 24 tramite la centrale operativa Chubb e la presa a carico delle spese mediche da sostenere all’estero (entro limiti e massimali previsti dalla polizza).

La polizza comprende anche garanzie in caso di furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio, nonché in caso vi sia necessità di riprogrammare il volo eventualmente perso. Con l’acquisto di “Alitalia Programma Viaggi” i soci MilleMiglia potranno infine accumulare fino a 500 miglia sul proprio conto personale, in base alla destinazione del viaggio.