Alitalia, il governo pronto a versare altri 200 milioni













Dopo l’ennesimo annuncio del commissario Giuseppe Leogrande di casse quasi vuote, arriva una nuova boccata d’ossigeno per Alitalia. Con il quinto pacchetto di aiuti in programma, cosiddetto decreto Ristori-quinquies, infatti, sarebbero in arrivo altri 200 milioni di euro per la compagnia in amministrazione straordinaria.

Dopo aver già ottenuto 350 milioni di euro con i primi decreti in primavera – di questa cifra mancano all’appello ancora 73 milioni della terza tranche che l’Unione europea deve ancora autorizzare – spunta quindi un altro salvagente per la compagnia di bandiera che, al momento, sembra avere in casa solo 77 milioni. Da considerare che solo di stipendi, dalla casse di Alitalia escono ogni mese circa 22 milioni di euro.

Inoltre Alitalia, in amministrazione straordinaria dal 2017, ha ricevuto 1,3 miliardi di prestito ponte in attesa che venisse concluso un processo di vendita che non si è ancora concretizzato. Ora, con la costituzione della newco Ita e la dotazione pubblica già stanziata di 3 miliardi di euro, il governo auspica un ulteriore via libera della Ue, anche se alla famosa “lettera delle 100 domande” da Bruxelles è stata inviata nei giorni scorsi una risposta più dettagliata sul piano industriale, di cui però si ignora ancora la reazione di Bruxelles.