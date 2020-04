Alitalia di Stato, c’è l’ok dell’Europa

Via libera da Bruxelles alla nazionalizzazione di Alitalia. «In situazioni come queste può darsi che uno Stato compri le azioni di una compagnia», ha detto la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager.

Dopo la decisione della stessa Commissione di allentare ulteriormente le regole sugli aiuti di Stato (l’ok riguarda adesso ii prestiti alle imprese a interessi zero e garanzie che coprono fino al 100% del rischio), per la newco di Alitalia arriva dunque un via libera sostanziale anche della responsabile per la Concorrenza europea, la stessa che aveva avviato negli ultimi tempi due indagini per verificare la natura dei finanziamenti statali arrivati alla compagnia.

A questo punto, l’unico problema ancora da superare riguarda le modalità in cui l’intervento pubblico verrà effettuato. «Dipende dal modo in cui lo fa, se sia un aiuto di Stato o meno. Se è fatto sul mercato, a prezzi di mercato, e in questo momento i prezzi sono bassi non è un problema», ha aggiunto la commissaria. In questo modo, a beneficiare delle nuove misure non sarà solo Alitalia, ma tutti i vettori comunitari (e non sono pochi) che hanno intenzione di chiedere aiuto alle casse statali per superare l’emergenza da coronovirus.

Di fatto – sottolinea a questo proposito la Repubblica – la struttura della newco nazionalizzata è stata già abbozzata anche se andrà rifinita in tempi brevissimi, secondo il calendario stilato dal commissario della compagnia Giuseppe Leogrande. L’idea, si legge, “resta quella della Nuova Alitalia nelle mani del Tesoro con un non improbabile intervento di soci privati e l’ inserimento della compagnia all’ interno di un’alleanza forte come, ad esempio, Star Alliance (Lufthansa e United). Il socio industriale avrà il compito di sviluppare la rete del vettore italiano senza per questo entrare nel capitale”.