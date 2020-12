Alitalia, dall’8 dicembre decollano i voli Covid tested per New York

Nuovi collegamenti “Covid tested” grazie alla collaborazione tra Alitalia e Aeroporti di Roma. A partire da martedì 8 dicembre, tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per New York dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid-19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi.

Per chi parte dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verrà richiesto di eseguire un nuovo test antigenico; un doppio controllo che esenterà i passeggeri dall’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso in Italia.

Anche per questi voli i passeggeri saranno tenuti a indossare sempre una mascherina chirurgica protettiva e a munirsi di un numero di ricambi adeguato alla durata del viaggio, per sostituirle ogni 4 ore. Inoltre, prima dell’imbarco è richiesta la compilazione di un’autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19.

Il nuovo protocollo di viaggio è disciplinato dall’ordinanza del 23 novembre scorso del ministro della Salute, emanata di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Il provvedimento governativo sarà in vigore, salvo proroghe, fino al 15 febbraio 2021. Restano valide le limitazioni all’ingresso negli Stati Uniti previste dai provvedimenti dell’amministrazione americana.