Alitalia, dal 16 settembre via ai voli Covid free sulla Roma-Milano

Su due voli dei sette che Alitalia opera giornalmente sulla tratta Roma-Milano, dal 16 settembre verrà adottata la formula del Covid free con una rigida procedura per l’accettazione dei passeggeri.

Su questi due voli verranno infatti accettati solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi presso il drive in attivo dal 31 agosto al parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”o presentando preventivamente la certificazione di un tampone molecolare (test Pcr) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo.

I voli in oggetto sono l’Az 2038 delle ore 13.30 (attivo tutti i giorni della settimana) e l’Az 2092 delle ore 17.30 (attivo dal lunedì al venerdì).

I viaggiatori intenzionati a partire da Fiumicino su questi due voli potranno dunque effettuare il test antigenico rapido, effettuato con un tampone nasale, recandosi presso il nuovo drive in attivo dal 31 agosto al parcheggio Lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Il test è frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, si legge in una nota della compagnia, e punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. In funzione dei riscontri ottenuti, in una fase successiva, questa proposta potrebbe essere estesa ad altri voli con particolare riferimento a collegamenti internazionali e intercontinentali da e verso origini con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure precauzionali speciali, vigono attualmente obblighi di isolamento fiduciario o altre restrizioni.

L’iniziativa si pone dunque l’obiettivo di avviare un percorso di ripresa del traffico, in particolare sui flussi di maggior rilevanza per il paese, e più in generale per rafforzare la fiducia dei viaggiatori nei confronti dell’aereo che rimane il più sicuro fra i mezzi di trasporto grazie a tutti i protocolli e le soluzioni adottate dal settore aeronautico a difesa della salute dei passeggeri, degli equipaggi e di tutti gli operatori aeroportuali, come i filtri Hepa a bordo degli aeromobili che permettono un ricambio completo dell’aria in cabina ogni 2-3 minuti.

Ma anche tutti gli interventi adottati negli aeroporti per assicurare i più elevati standard di sicurezza: dall’attività di sanificazione, fino alla rimodulazione degli spazi interni per garantire il distanziamento sociale, all’installazione di dispenser di gel igienizzante e termoscanner.