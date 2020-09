Alitalia, da ottobre stop ai voli su Milano Malpensa

Dal prossimo 1° ottobre Alitalia non volerà più da Malpensa. Gli ultimi due collegamenti tra Malpensa e Fiumicino sono stati annullati e, a quanto risulta in questo momento, non riprogrammati nemmeno da Linate.

Potrebbe quindi essere il volo Az01023, che decollerà da Malpensa alla volta di Fiumicino il 30 settembre prossimo, a interrompere una storia durata oltre settanta anni. I motivi di questa scelta, fa sapere La Repubblica, sarebbero da ricercare nella mancata ripresa del traffico intercontinentale.

Il ripristino dei voli da e per New York continua infatti a slittare e il collegamento con Tokyo è sospeso fino a data da destinarsi. Restava, quindi, solo la “navetta” con Fiumicino, dal momento che il collegamento tra il secondo e il primo aeroporto italiano era prevalentemente utilizzato come transfer per i passeggeri provenienti soprattutto da New York e Tokyo.

Ma c’è anche chi fa rilevare che non sarebbe la prima volta che Alitalia sopprime questa specie di navetta tra Milano e la capitale. Interrotto il 1 gennaio 2017, il collegamento fu poi ripristinato da aprile 2018 con quattro voli al giorno, dimezzati con la crisi innescata dal Covid.

«Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellerà i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino – è il commento dell’assessore regionale lombardo alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi – La cosiddetta compagnia di bandiera sceglie dunque di annullare i collegamenti tra la Capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dal vettore. Auspico un ripensamento: questo disimpegno è emblematico e inaccettabile».