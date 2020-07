Alitalia amplia il network: tutte le rotte da Linate e Malpensa

Dal 1 agosto, Alitalia riprende a pieno ritmo le operazioni sull’aeroporto di Milano Linate collegando il city airport milanese, nel rispetto del limite ai movimenti orari deciso dalle Autorità aeronautiche, a 23 destinazioni nazionali e internazionali.

I nuovi collegamenti, prima attivi da Malpensa, sono quelli diretti verso Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma Fiumicino e, all’estero, Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi. Sempre dal 1 agosto, saranno inoltre attivati da Linate i voli stagionali estivi per Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù e Rodi, mentre martedì 4 agosto riprenderà il collegamento stagionale per Heraklion.

Sull’aeroporto di Milano Malpensa, dall’inizio di agosto rimarranno attivi 4 voli al giorno, fra andate e ritorni, con Roma Fiumicino e 2 servizi settimanali con Cagliari, mentre da inizio settembre Alitalia riprenderà i voli diretti da Malpensa a New York tre volte alla settimana.

Con la riapertura dello scalo milanese, cresce anche il numero dei voli su Brindisi e Napoli.

In particolare, in Puglia Alitalia raddoppierà i collegamenti fra Brindisi e Roma (da 2 a 4 voli al giorno, fra andate e ritorni) e, per l’appunto, aumenterà quelli fra Brindisi e Milano (da 4 a 6 voli al giorno).

Sempre dal 1 agosto, Alitalia raddoppierà anche il numero delle frequenze sulla rotta Napoli-Milano (da due a quattro al giorno), che il vettore ha ripreso a operare all’inizio di luglio.