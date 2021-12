Alitalia, al via la vendita di handling e manutenzione













Ultime battute per la lunga storia di Alitalia. L’amministrazione straordinaria dell’ex compagnia di bandiera ha infatti pubblicato i bandi per la vendita dei servizi di handling e manutenzione. Sono le ultime due gare previste per la liquidazione di Az, dopo l’apertura del bando per il programma Millemiglia (Alitalia Loyalty spa)e la cessione del ramo Aviation alla newco Ita Airways al prezzo simbolico di un euro.

I bandi per i servizi di handling e manutenzione – che per il momento forniscono le loro attività a Ita Airways tramite contratto d’affitto – non prevedono nessun prezzo minimo in entrambi i casi e concedono due mesi di tempo per ricevere le offerte vincolanti.

I soggetti interessati ad assicurarsi i servizi di handling di Fiumicino e Linate e gli impianti di manutenzione, in primis quello del sito di Roma Fiumicino potranno richiedere l’ammissione alla data room dalle oo.o1 del 21 dicembre 2021 fino alle 23.59 del 14 febbraio 2022. Le offerte vincolanti invece dovranno essere pervenute entro le 14.00 del 28 febbraio 2022.

Per i commissari straordinari di AZ – Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Umberto Santosuosso – le offerte saranno esaminate non solo sul fronte del prezzo ma anche “tenendo conto delle prospettive future indicate dai potenziali acquirenti”. I criteri di valutazione per l’aggiudicazione si baseranno sia sul prezzo offerto (60 punti), sia sul piano industriale accluso (40 punti).

Gli aspiranti acquirenti per l’handling di Fiumicino e per la gara per la manutenzione dovranno avere come requisiti una cifra di affari media dei migliori due anni del quadriennio 2017-2020 “non inferiore a 20 milioni di euro, o un patrimonio netto alla data di presentazione della richiesta di ammissione non inferiore a 10 milioni di euro”.

Per l’handling di Linate, invece i requisiti prevedono “una cifra di affari media dei migliori due anni del quadriennio 2017-2020 non inferiore a 5 milioni di euro, o un patrimonio netto non inferiore a 1 milioni di euro”. Per la gara di handling sarà inoltre necessaria la titolarità del certificato per l’esercizio di attività di handling presso gli aeroporti nazionali. Secondo Il Corriere della Sera, “la divisione handling conta una quarantina di clienti (oltre a Ita Airways), mentre la manutenzione circa 80”.

La compagnia aerea guidata da Fabio Lazzerini e Alfredo Altavilla si è già detta interessata ai bandi, ma secondo le norme imposte dall’Unione Europea per garantire la discontinuità economica tra Alitalia e Ita la newco potrà partecipare solo in cordata con altre imprese presentandosi come socio di minoranza per la manutenzione e come socio di maggioranza per l’handling.

Nei bandi, infatti, è specificato che potranno accedere alla gara “imprese individuali o in forma societaria di qualsiasi nazionalità oppure aggregazioni di imprese individuali o in forma societaria di qualsiasi nazionalità”. Per il bando di gara del programma Millemiglia, come è noto, Ita Airways invece non ha potuto partecipare in seguito alle indicazioni di Bruxelles sula discontinuità economica.