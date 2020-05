Alidays si aggiudica il Chairman’s Circle Honors della U.S. Travel Association

Dopo le edizioni 2015 e 2016, anche quest’anno Alidays si aggiudica il prestigioso Chairman’s Circle Honors. Riconoscimento assegnato dalla U.S. Travel Association e Brand Usa ad aziende americane ed internazionali che si distinguono per il volume di viaggiatori generato verso gli Stati Uniti, nonché per la qualità dell’offerta, in termini di varietà e ricchezza contenutistica.

I criteri di accesso a questa rosa ristretta, in cui compaiono 57 aziende provenienti da diverse parti del mondo, Usa inclusi, sono molto rigorosi e selettivi, pienamente coerenti con lo spirito concorrenziale e meritocratico tipici della cultura statunitense.

Di solito, il Chairman’s Circle Honors viene conferito durante una cerimonia ufficiale che si tiene nel contesto dell’Ipw. L’edizione di quest’anno, in programma a Las Vegas, è stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, e la premiazione avverrà in sede telematica.

Alidays accompagna all’orgoglio e soddisfazione per il premio, un sincero senso di gratitudine nei confronti dell’intero settore del turismo italiano, di cui si considera semplice interprete e, in questo caso, testimone presso il mercato americano.

Alidays esprime il proprio grazie alle sue persone, ai collaboratori, ai fornitori, alle agenzie, ai clienti, a tutti coloro che “credono al nostro lavoro, al lavoro di tutti noi, e ne propagano i valori portanti e l’inconfondibile peculiarità, contribuendo a diffondere la bandiera del Made in Italy nel mondo“.