Alidays riparte in sicurezza, piano assicurativo con Axa Partners Italia













Nuova partnership tra Alidays e Axa Partners Italia, compagnia del gruppo Axa, per la messa a punto di una nuova copertura assicurativa su tutti i pacchetti del tour operator milanese.

Il piano assicurativo, sviluppato in collaborazione con Solari Broker, mira a rispondere alle esigenze di flessibilità dettate dal nuovo contesto internazionale in relazione alla pandemia. Oltre a comprendere la copertura per eventi pandemici, sono previste infatti anche garanzie come “cover stay”, per coprire i maggior costi sostenuti in caso di fermo sanitario alla destinazione, o “back home”, che interverrà laddove si renda necessario il rientro a casa degli assicurati se in condizioni di scarsa sicurezza a destinazione. Coperto anche l’annullamento con la garanzia “all risks”, per la cancellazione dovuta a qualunque evento certificabile, inclusi atti di terrorismo, catastrofi naturali e infezioni a carattere epidemico e pandemico.

«Abbiamo configurato un prodotto curato nei minimi dettagli, che dia tranquillità alle agenzie e ai viaggiatori, in un contesto nuovo – dichiara Davide Catania, fondatore e amministratore delegato di Alidays – Quindi sicurezza al servizio della serenità, per i viaggi, ma soprattutto per i viaggiatori».

Stéphane Coulot, ceo di Axa Partners Italia, aggiunge: «Siamo molto orgogliosi di annoverare Alidays tra i nostri partner. Sono convinto che l’abbinamento dei nostri marchi permetterà di rafforzare la proposta commerciale di Alidays, garantendo ai propri clienti una serenità totale prima e durante la loro travel experience».