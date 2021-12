Alidays porta gli agenti di viaggi tra i grattaceli di New York













Per il primo fam trip dall’inizio dell’emergenza sanitaria, organizzato in collaborazione con United Airlines, Marriott e Axa, Alidays ha scelto New York.

Nel periodo compreso tra il Thanksgiving, di cui è ricorsa la 400ª edizione, e il Black Friday, quando la città è percorsa da un brivido collettivo di gioiosa frenesia, New York conferma di meritare appieno l’epiteto di “The City That Never Sleeps”.

Accompagnati dal ceo del tour operator, Davide Catania, e dal destination manager della destinazione Nord America, Giuseppe Gerevini, i partecipanti hanno vissuto esperienze esclusive, all’interno di un palinsesto narrativo imperniato sul concetto di ripartenza e rinascita. Uno storytelling del viaggio che prevedeva la condivisione di pillole quotidiane, confezionate in accattivante veste digitale, relative a storie di newyorkesi illustri, distintisi dalla medicina allo sport, alla moda, all’imprenditoria, e di simpatici enigmi, la Sfinge di Alidays, attraverso i quali, i viaggiatori dovevano decifrare le attività in programma, volutamente celate.

Un esperimento che ha riscosso ottimi riscontri e sprona Alidays a proseguire con rinsaldata convinzione il suo progetto di una consulenza altamente qualificata sotto il profilo delle competenze tecniche e specialistiche e supportata da adeguate infrastrutture tecnologiche, che pone, però, sempre al vertice il dialogo tra persone, la creazione di un circolo virtuoso in cui siano coinvolte emozioni e conoscenza, ricordi e aspettative, il cuore e la mente.