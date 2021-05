Alidays lancia il format on air per gli agenti di viaggi













La ripartenza si avvicina e Alidays Travel Experiences ha avviato da fine aprile e fino a inizio giugno la nuova rubrica di formazione “Alidays on Air”, pensata per continuare a coltivare la passione verso i viaggi e il mondo, per sostenere le destinazioni, le loro risorse e i top partner e per affrontare al meglio le sfide che attendono il mondo del turismo.

Il primo slot di formazioni ha come partner The Great American West, consorzio che rappresenta la regione del West degli Stati Uniti d’America, al confine con il Canada, che include gli stati di Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota e Wyoming. Durante i quattro incontri, che vedono come speaker Olga Mazzoni, direttore marketing e rr di Tgaw, Giuseppe Gerevini, dm Nordamerica di Alidays e Alessandro Di Falco, content creator di Alidays, vengono approfondite le principali caratteristiche di questa parte d’America: dopo l’incontro “Un mondo di Wilderness”, in programma “Slow Travel” il 10 maggio, “I miti del West” il 24 maggio e “La civiltà dei nativi” il 7 giugno.

Per gli agenti di viaggi che partecipano a tutti e quattro gli incontri arriverà in agenzia un regalo targato Tgaw.

Il secondo slot di formazioni ha invece come partner Marriott International. Nei quattro incontri, che vedono come speaker Cristiana Alfano, sales manager, global sales organisation di Marriott International, Giuseppe Cau, global luxury account director, leisure & groups di Marriott International e diversi professionisti di Alidays, vengono approfonditi da un punto di vista tematico i valori e le caratteristiche chiave del brand: dopo il primo incontro di aprile e il “City break” del 6 maggio, appuntamento con “Luxury Getaway” il 20 maggio e “Eco Sustainability” il 26 maggio.

Le quattro agenzie che partecipano a tutti e quattro gli incontri e confermano il maggior numero di pratiche con una o più strutture della catena Marriott International entro il 15 febbraio 2022, riceveranno ciascuna uno dei quattro voucher per due persone presso: Sheraton New York Times Square (3 notti); Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui (2 notti); Marriott Marquis, New York (2 notti); The Westin Excelsior, Roma (2 notti).

Infine il 6 maggio Alidays ha organizzato una diretta con le Maldive sul proprio profilo Instagram: una chiacchierata con Patrizia di Patrizio, founder e director di The Luxury Lab, azienda che rappresenta in Italia le strutture del gruppo Sun Siyam Resorts, in collegamento dal resort 5* Sun Siyam Iru Fushi, situato sull’atollo di Noonu (a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé) e Marianna Salerno, dm Oceano Indiano, per parlare della situazione attuale alle Maldive e di tutte le norme di sicurezza attuate nelle strutture.