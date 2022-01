Algeria, Unitour Tunisia lancia l’educational dal 3 al 10 marzo













Unitour Tunisia, t.o. di Torino specializzato sul Nord Africa, ha organizzato un educational in Algeria dedicato alle agenzie di viaggi. Si tratta di un’iniziativa che vuole proporre la scoperta di zone della destinazione africana non frequentate dal turismo di massa, con partenza il 3 marzo e ritorno il giorno 10.

Il trasferimento è previsto da Roma con volo per Algeri. Nei giorni di permanenza sono previste numerose tappe, come quella di Djanet o Tadrart, un gioiello naturale tra splendidi paesaggi e una ricca collezione di arte rupestre, protetta come parco nazionale. Fino alle dune di Tin Merzouga.

Per entrare in Algeria è necessario un test negativo Pcr effettuato non oltre le 48 ore precedenti. Per uscire dall’Italia è necessario il green pass.

Per rientrare in Italia c’è bisogno di un test Pcr negativo effettuato non oltre le 72 ore. Per l’ottenimento del visto algerino sono necessarie due foto, il passaporto valido sei mesi dalla data del rientro in Italia, copia dell’assicurazione e dei biglietti aerei e l’invito da parte dell’agenzia algerina.

Per quest’ultimo sono necessari i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di passaporto, luogo e data di emissione, data di scadenza, professione.

Contatti di Unitour Tunisia in Italia: +39 335 8352518